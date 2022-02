Rinnovo contratto autoferrotranvieri, incontro tra sindacati e Regione

Questa mattina, alle ore 11.30, presso il Palazzo della Giunta Regionale in Via Genova, 11 a Campobasso, l’Assessore Regionale Quintino Pallante con Delega ai Trasporti e Mobilità, ha ricevuto una delegazione delle sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL.

Durante l’incontro le parti hanno affrontato l’annosa questione della vertenza del rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri-Internavigatori, scaduto nel dicembre del 2017.

Le parti sindacali hanno sottoposto all’attenzione dell’Assessore Pallante la grave situazione in cui versa tutto il comparto che registra forti sofferenze, non solo dal punto di vista dei tagli che sono stati effettuati nel corso degli ultimi anni delle risorse pubbliche dal governo centrale, ma anche per il mancato rinnovo del contratto di lavoro nell’ambito del settore della mobilità/TPL che ha inevitabilmente portato a diverse forme di protesta da parte degli operatori.

L’assessore Pallante si è reso disponibile a qualunque tipo di confronto, assecondando la richiesta dei sindacati dello scorso 21 febbraio 2022 con l’incontro odierno, al fine di sensibilizzare la problematica nelle sedi opportune e condividendo le richieste delle parti sindacali presenti.