Rinnovo consiglio provinciale di Campobasso: le liste di centrosinistra e centrodestra

Dieci nomi, che rappresentano il territorio provinciale, e tre anime: Pd, 5 Stelle e Civici. Dieci nomi anche per il Centrodestra

E’ stata depositata nella giornata di ieri, sabato 27 novembre, presso l’ufficio elettorale della Provincia, la lista del centrosinistra per il rinnovo delle cariche dei consiglieri alla Provincia di Campobasso. Come noto il 18 dicembre saranno rinnovati i consigli provinciali di Campobasso e Isernia, che restano in carica due anni, mentre la carica del presidente, che si rinnova ogni 4, scadrà nel 2023.

La lista del centrosinistra, denominata “Uniti per la Provincia”, è composta da 10 persone:

Evelina D’Alessandro

Gigino D’Angelo

Daniela Decaro

Chiara Di Ielsi

Carmelina Genovese

Antonio Petrarca

Pellegrino Ponte

Oscar Scurti

Nicola Simonetti

Antonio Vinciguerra

Si tratta di una lista eterogenea che rappresenta tutti i territori della Provincia, da Campobasso a Termoli, passando per l’area del Matese, Fortore, Larino e del Trigno.

La lista dei candidati a consiglieri provinciali segue il “modello” utilizzato nelle ultime amministrative in Molise ed ha, cioè, tre anime: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Civici.

Un’alleanza che nelle intenzioni di molti potrebbe essere propedeutica alle Regionali del 2023, una sorta di prove generali.



La lista del Centrodestra, invece, denominata Insieme in Provincia è composta da 10 persone:

Lista centrodestra

Orazio Civetta

Fernanda De Guglielmo

Angelo Del Gesso

Gianni Di Iorio

Domenico Esposito

Alessandro Pascale

Maria Pietracupa

Vincenzo Sabella

Simona Valente

Graziella Vizzarri

