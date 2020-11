Rinnovo Commissione: “Pd inaffidabile. Il Molise non ha bisogno di inciuci”

“Oggi, (27 novembre ndr) con ritardo, sono stati rinnovati i vertici della Seconda Commissione consiliare permanente ‘Sviluppo Economico’, – scrive il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola – nonostante l’assenza del consigliere e segretario regionale del Pd Molise, Vittorino Facciolla, che prima accetta i voti dei colleghi di centrodestra per insediarsi in Ufficio di Presidenza e poi li abbandona per la seconda volta, dato che era assente anche alla prima seduta della scorsa settimana quando è mancato il numero legale.

Tali condotte, che non sono solo figlie di logiche meramente politiche ma afferiscono anche ai rapporti interpersonali, sono da stigmatizzare sempre e mai da emulare né sostenere.

Se il Pd Molise continua con questi comportamenti distonici, risulterà sempre più inaffidabile non ai miei occhi, ma a quelli di tutti i cittadini molisani che desiderano un reale cambiamento, non la prosecuzione di inciuci che rappresentano il punto più basso e lontano da qualsivoglia buona pratica politica.

Tornando alla votazione di oggi in Commissione, personalmente mi sono astenuto, ma ringrazio i colleghi presenti alla riunione che hanno voluto confermarmi alla carica di vicepresidente.