Rinnovate le cariche del Comitato Provinciale di Campobasso dell’Ansmes

Si sono svolte il 16 Gennaio 2021 le elezioni per il rinnovo delle cariche del Comitato Provinciale di Campobasso dell’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito sportivo) per il quadriennio olimpico 2021-2024.

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, le procedure elettorali si sono tenute in modalita’ videoconferenza e con il sistema della votazione on line.

Il Comitato Provinciale di Campobasso e’ stato istituito, per la prima volta nella storia dell’ANSMeS Molise, nel settembre del 2019 con le finalita’ previste dallo Statuto Nazionale di propagandare i valori dello sport, da parte degli iscritti, dirigenti sportivi e società sportive, che hanno ricevuto l’onorificenza sportiva dal CONI e dal CIP; dirigentiche hanno profuso impegno e passione nell’ambito delle varie discipline sportive nella loro carriera dirigenziale, e società che hanno contribuito a migliorare il tessuto sportivo, e non solo, del territorio molisano.

Il primo Presidente provinciale di Campobasso eletto fu lo stellato Michele Falcione, mentre nella carica di Consiglieri furono eletti gli stellati Giuseppe Bax, Igino Tomasso, Franco Passarella e Elio Tonino Fierro.

Il lavoro e le iniziative che il Comitato Provinciale si era prefissato, sono state fortemente penalizzate dalla pandemia che ne ha ridotto le possibilita’ di portare sul territorio Provinciale gli eventi e le manifestazioni, che avrebbero dovuto propagandare i valori dello sport e della lealta’ sportiva.

A distanza di due anni, la Presidenza Nazionale ha indetto le nuove elezioni per il quadriennio 2021- 2024, che come detto, si sono svolte lo scorso 16 Gennaio 2021.

Nonostante la modalita’ di voto e dei lavori assembleari abbastanza inconsueti, ma che probabilmente diventeranno “una consuetudine” vista l’emergenza, sono stati diversi i soci che hanno partecipato, con grande attaccamento ed entusiasmo, vista l’importanza dell’Assemblea.

Ai lavori ha preso parte anche il Delegato Regionale ANSMeS Molise, prof. Francesco Palladino, a cui tutta la struttura deve il merito di essere stato il “pioniere” e colui che ha traghettato, per i primi anni, tutto il movimento dell’Associazione Benemerita riconosciuta dal Coni e dal CIP.

Il Presidente Provinciale uscente Michele Falcione e’ stato riconfermato alla Presidenza con la totalita’ dei voti, segno che i Soci hanno voluto riconoscere l’impegno e la passione mostrata, nonostante il periodo sicuramente non favorevole; insieme al Presidente Michele Falcione sono stati eletti Consiglieri Provinciali: Sergio Zita, Igino Tomasso, Franco Passarella e Elio Tonino Fierro, tutti animati dalla voglia di donare il proprio tempo per la realizzazione di progetti e manifestazioni da svolgere sul territorio.

Grande soddisfazione da parte del neo Presidente Falcione, che ha dichiarato – ” un attestato di stima e riconoscenza non solo nei confronti della mia persona ma anche nei confronti dei Consiglieri che mi accompagneranno, nei prossimi quattro anni, con la certezza che questa squadra sportiva, composta da un gruppo di amici ancor prima che stellati, sapra’ sicuramente infondere il massimo impegno ed entusiasmo per portare al termine i progetti che sono in itinerecon la Presidenza Nazionale; speriamo che la pandemia possa regredire per permettere a tutto il movimento sportivo di ripartire con slancio ed in sicurezza; ringrazio tutti i presenti e auguro buon lavoro agli amici Consiglieri”.

Il prossimo appuntamento dell’ANSMeSe’ fissato per il 13 Febbraio, quando sarà celebrata l’Assemblea Regionale per l’elezione del primo Presidente e del primo Consiglio Regionale dell’Associazione; una giornata storica, ancora una volta, per questo Organismo sportivo presente da soli due anni nel Molise; segno che la voglia di adoperarsi per il mondo sportivo di questa Regione, non e’ mai venuta meno.