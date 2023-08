Il 1° e 2 agosto si è rinnovata la tradizionale festa della Madonna degli Angeli a Vallecupa, alla solenne processione di mercoledì hanno partecipato anche il sindaco Ricci e parte dell’Amministrazione Comunale.

“Voglio ringraziare il Parroco, il Comitato e tutta la comunità per avere saputo organizzare ancora una volta due serate all’insegna della devozione e dell’intrattenimento, con quell’atmosfera di familiarità che gli amici di Vallecupa riescono sempre a farmi sentire in modo speciale” – ha sottolineato Ricci.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto garantire un contributo alla buona riuscita della festa, essendo festa patronale.

“Si tratta di un ulteriore tassello dell’Estate Venafrana, che ha visto l’Amministrazione vicina, anche finanziariamente, all’organizzazione dei principali eventi di questi primi due mesi di estate: dal Trofeo San Nicandro al Torneo di Basket in villa, dalla festa dei Santi Martiri a quella della Madonna del Carmine, passando per A Spasso tra le Cantine di Ceppagna”.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario delle manifestazioni di agosto e di settembre, in via di definizione, che punterà su eventi della tradizione popolare, di intrattenimento e di cultura.

“L’organizzazione dell’Estate Venafrana, ovviamente, ha dovuto e dovrà ancora fare i conti con le ristrettezze di bilancio, che, voglio ricordarlo, non consentono ancora grandi calendari di eventi, che hanno costi che non possiamo permetterci. È una verità che non ci piace, ma al momento questa è ancora la situazione. Ciononostante anche quest’anno abbiamo garantito la vicinanza agli eventi tradizionali della prima parte dell’estate e garantiremo l’organizzazione di altri eventi per questa fase finale di estate venafrana”.

“Voglio, infine, ricordare che, in mancanza del decreto di conferimento di deleghe nelle materie non attribuite agli assessori (ad esempio organizzazione di eventi e cultura), la competenza resta in capo al Sindaco – ha precisato il primo cittadino di Venafro. Nel frattempo, il Consigliere Aurelio Elcino e il Presidente del Consiglio Dario Ottaviano, che nella passata Amministrazione si occupavano tra l’altro di questi settori, stanno lavorando anche alla definizione del calendario di eventi estivi, quelli già svolti e quelli che a breve si organizzeranno”.