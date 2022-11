Sit in di protesta al Veneziale di Isernia contro la minacciata sostituzione di Gianni Vigliardi, primario di chirurgia. Lo sostituirà dal primo gennaio un docente dell’Università del Molise, ma la gente, i suoi pazienti non la mandano giù e protestano, in testa Emilio Izzo, del comitato In seno al problema (vedi interviste). Intanto il Comune fa sapere che l’assemblea aperta sulla sanità non si terrà a Palazzo San Francesco, ma all’Auditorium domani alle 18.