Rimosso un chiosco simbolo di degrdo a San Giovanni, soddisfatta l’Associazione di quartiere

“Questa mattina, martedì 24 novembre, su incarico del Comune, – hanno comunicato dall’Associazione “Il nostro Quartiere San Giovanni” – una ditta ha rimosso il chiosco per la vendita di fiori che si trovava accanto al cosiddetto “bunker”. Più volte l’associazione aveva segnalato l’opportunità di intervenire su questo manufatto che, chiuso da oltre dieci anni, rappresentava uno dei tanti simboli del degrado nel quartiere. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’intervento, auspicando che si proceda con la medesima sollecitudine anche sulle altre situazioni di degrado presenti nel quartiere (bunker di via Friuli, parcheggi di via Romagna, ex Comando di polizia municipale in via Marche, opere incomplete del contratto di quartiere. ..)”