Rimosso il divieto temporaneo di balneazione a Rio Vivo

REDAZIONE TERMOLI

Rimosso il divieto temporaneo di balneazione dell’acqua tecnicamente denominata “Bar Giorgione” e situata nel Comune di Termoli. E’ quanto disposto in una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale del Molise e proposta dall’assessore all’Ambiente Nicola Cavaliere. La delibera prende atto delle comunicazioni di Arpa Molise in merito ai campionamenti effettuati l’8 e il 17 luglio 2019, del parere dell’Asrem e degli impegni assunti formalmente dal Comune. «Si dispone – precisa infatti Cavaliere – da subito l’intensificazione del monitoraggio Arpa con campionamenti con cadenza settimanale e la tempestiva comunicazione di tutti gli esiti analitici alla Regione, al Comune di Termoli e all’Asrem e in più l’attivazione di una serie di procedure tecniche e amministrative previste in questi casi. La situazione è sotto controllo e ognuno sta facendo la sua parte per tutelare l’ambiente e la salute delle persone. La rimozione del divieto – aggiunge l’assessore regionale – rappresenta senza dubbio una buona notizia per Termoli e in generale per il turismo molisano, proprio nel cuore della stagione balneare. Ma non abbassiamo – conclude – di certo la guardia e puntiamo forte sulla prevenzione, sulla trasparenza e sul dialogo costante tra istituzioni, è questo il miglior antidoto agli allarmismi e a una cultura del sospetto e del complotto che fa leva sulla paura e non sulla certezza dei dati scientifici».