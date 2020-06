Un intervento di routine, ma utile a scongiurare pericoli per i passanti. E così verso le 17,30 di oggi 25 giugno i Vigili del Fuoco di Campobasso sono stati chiamati a rimuovere pezzi di cornicione pericolanti sulla sommità di un edificio di via Crispi che per circa mezz’ora è stata interdetta al traffico sia delle auto. L’intervento comunque si è concluso con successo.

Rimosso cornicione pericolante in via Crispi Indietro 1 di 4 Avanti