Rimossi i vecchi cestini in Piazza Municipio: arrivano i nuovi ma ai cittadini non piacciono

CAMPOBASSO

Addio ai vecchi cestini in Piazza Municipio. Un camion stamane li ha caricati tutti per lasciare il posto ai nuovi che non sono passati inosservati ai campobassani. Hanno fatto la loro comparsa in piazza poco poco prima di Pasqua e presto saranno ubicati anche in Piazza Prefettura, Piazza Pepe e lungo Via Ferrari. Il colore è lo stesso ma la forma (non c’è che dire) è sicuramente inusuale. Palazzo San Giorgio ha voluto dare un tocco di modernità, forse troppa, all’arredo urbano suscitando più di qualche critica tra i cittadini. Eppure c’è chi è pronto a giurare che i nuovi cestini rappresentano un vero e proprio deterrente per i furbetti dell’immondizia, dal momento che non è possibile abbandonarvi alcuna busta visto che sono propri di un unica fessura adatta solo per buttarci qualche cartaccia. Per altri, invece, rispettosi dello stile urbano rappresentano un vero e proprio colpo nell’occhio. Un tocco di modernità certo ma che stona di gran lunga con le fioriere di pietra svuotate e le bordure in ferro per le aiuole quasi completamente piegate.

La foto della rimozione dei vecchi secchi è comparsa sul gruppo Facebook “Stop ai Cafoni a Campobasso” e c’è chi ne ipotizza subito un possibile rimpiego.

