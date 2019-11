Rimossa la grossa pietra che si era staccata dalla montagna dopo la nostra segnalazione

Dopo la segnalazioni di un lettore, tecnici e operai hanno messo in sicurezza la strada che collega Carpinone e Sessano

CARPINONE. Un enorme masso si è staccato stamane da uno sperone di roccia che costeggia la strada provinciale che collega Carpinone a Sessano del Molise. La segnalazione è arrivata in redazione da un lettore che si è detto preoccupato per l’accaduto. Le dimensione del masso, infatti, sono davvero imponenti e non è passato inosservato agli automobilisti di passaggio. Per fortuna lungo l’arteria sono installate le reti contenitive che hanno fatto sì che l’enorme pietra non finisse sulla carreggiata. Le autorità competenti sarebbero già state informate e starebbero verificando l’accaduto.