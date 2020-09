Rimodulazione delle Commissioni consiliari, passa la proposta

Con 22 voti a favore e 6 astenuti, il Consiglio Comunale di Campobasso, riunito oggi in modalità telematica, ha approvato la proposta di deliberazione relativa alla ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 136 del luglio 2020. Sono stati invece 30 i voti a favore espressi dai consiglieri comunali quando si è trattato di approvare la proposta di deliberazione concernente la rimodulazione della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti venutasi a determinare con l’ingresso in Consiglio del nuovo consigliere del MoVimento 5 Stelle, Corradino Guacci, in sostituzione di Paolo Adamo, venuto a mancare durante i mesi estivi. Il consigliere Guacci entrerà quindi a far parte delle commissioni consiliari di Urbanistica, Ambiente e Cultura. Nell’occasione, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ribadito l’importanza dei lavori delle Commissioni per la vita amministrativa dell’Ente e per gli stimoli e gli approfondimenti specifici sui vari temi politici ed amministrativi che in tali sedi trovano un riscontro sempre necessario ed efficace per migliorare le programmazioni operative dell’Amministrazione. Da parte del sindaco come dei consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, sono stati rivolti al consigliere Guacci, i migliori auguri per quanto si è certi riuscirà a proporre con le sue conoscenze e con la sua preparazione nelle Commissioni Consiliari delle quali farà parte.“Voglio ancora una volta ringraziare il sindaco e i consiglieri tutti per gli auguri e per le parole spese a mio favore. – ha detto Guacci nel suo breve intervento in Consiglio – Il mio impegno personale non potrà che essere quello di lavorare con sollecitudine per non deludere le aspettative di tutti.”