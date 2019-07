Rimesse a nuovo le panchine alle spalle del Monumento ai Caduti, Cretella: «Basta poco»

CAMPOBASSO

«Sono bastate poche ore di lavoro e un po’ di buona volontà per ripristinare il decoro e la funzionalità delle tante panchine presenti nella villetta di piazza della Vittoria, da molti anni prive di numerose traverse e quindi inservibili oltre che pericolose per gli utenti». Così l’assessore comunale all’Ambiente Simone Cretella.

«Eliminando alcune panchine in esubero, sono stati recuperati i pezzi mancanti e sostituiti quelli rotti, in modo da rendere finalmente fruibili tutte le restanti.

Un lavoretto “facile facile” ed a costo zero, ripetutamente richiesto e sollecitato negli anni scorsi, ma che mai la precedente amministrazione ha ritenuto opportuno fare, accampando sempre scuse e motivazioni ingiustificate ed incomprensibil che hanno portato la villetta a condizioni di degrado imbarazzante.

Grazie a questo intervento, unitamente ad una efficace operazione di bonifica e pulizia svolta nei giorni scorsi dagli operatori della Sea, il giardino ha finalmente riacquistato dignità e decoro: adesso abbiamone cura, tutti.

Nei prossimi mesi provvederemo inoltre al ripristino delle siepi mancanti e andate perse nel tempo a causa di vandalismo ed incuria. Un pezzo per volta – ha concluso Cretella – ricostruiamo insieme la nostra città giardino».