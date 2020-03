Rimborso retta asilo per chiusura emergenza Coronavirus

«Molti genitori – si legge in una nota Codacons – a seguito della chiusura delle scuole varata dal Governo a causa dell’emergenza CoronaVirus, non si sono visti riconosciuti rimborsi per i costi scolastici sostenuti. Eppure, tali attività non possono portate a esecuzione a causa dei rischi connessi all’ epidemia di CoronaVirus che ha colpito buona parte del territorio nazionale. Il servizio è divenuto, difatti, di impossibile realizzazione per cause di forza maggiore riconducibili, appunto, all’improvvisa ed imprevedibile epidemia che si è diffusa.

Ora, quindi, le rette per gli asili privati e comunali e quelle per il servizio di refezione scolastica devono essere rimborsate alle famiglie proporzionalmente al periodo di chiusura delle strutture.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. La fattispecie risulta inquadrabile nella sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo, ai sensi dell’art. 1463 c.c.

Senza contare che i genitori sono già oggi costretti a fare i salti mortali per accudire i propri figli, o spendere soldi per baby sitter, e non riconoscere loro il rimborso cui hanno diritto rappresenterebbe un ingiusto danno economico.

Per informazioni, segnalazioni e assistenza è possibile scrivere al nostro sito internet».