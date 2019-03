Rimborso per i libri di testo, liquidati i mandati di pagamento

REDAZIONE TERMOLI

Sono stati liquidati questa mattina, 8 marzo, i mandati di pagamento per i rimborsi dei libri di testo per le 117 famiglie che ne avevano fatto richiesta al Comune di Termoli. A darne comunicazione è stato il consigliere del MoVimento 5Stelle, Nick Di Michele, che appena due giorni fa aveva sollevato la questione dei ritardi nei mandati di pagamento da parte dell’amministrazione comunale. Questa mattina il post su Facebook che rende noto a tutti quelli che li stanno aspettando l’avvenuto pagamento dei rimborsi per i libri di testo.