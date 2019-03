Rimborso dei libri di testo, «che fine hanno fatto i soldi?»

REDAZIONE TERMOLI

«Che fine hanno fatto i 56mila euro che la Regione Molise ha erogato in favore del Comune di Termoli e che questo avrebbe dovuto utilizzare per il rimborso alle famiglie per i libri di testo?». E’ questa la domanda che si è posto il consigliere del MoVimento 5Stelle, Nick Di Michele, nel corso di una conferenza stampa che è stata convocata proprio per discutere della questione relativa al rimborso dei libri scolastici, quella somma che lo Stato italiano mette a disposizione delle amministrazioni comunali per il tramite delle Regioni e che serve per “coprire” il fabbisogno di quelle famiglie che sono in difficoltà economiche e che devono acquistare i libri di testo per i figli che frequentano le medie e i primi anni delle scuole superiori. «Il 24 ottobre – ripercorre Di Michele di fronte ai giornalisti – il dirigente del settore Istruzione, Marcello Vecchiarelli, manda alla Regione Molise la nota contenente il fabbisogno per i libri di testo per richiedere il fondo nazionale con il quale appunto lo Stato sovvenziona le spese per chi ha delle necessità. La Regione Molise risponde dopo pochissimo tempo e manda la ripartizione delle somme nella quale, al Comune di Termoli, spettano circa 56mila euro. Vecchiarelli, con la determina n.5 del 15 gennaio, invia al struttura la richiesta di liquidazione dei soldi spettanti alle famiglie». Secondo Di Michele, che in conferenza stampa ha sfoderato gli elenchi delle persone «che ovviamente non possono essere resi noti per privacy», sarebbero 117 le famiglie in attesa del contributo per il pagamento dei libri. «Alcune magari li hanno anche anticipati di tasca loro, ma altre stanno attendendo che arrivi. Si tratta di una somma che va dai 100 ai 300 euro che possono sembrare poco ma per alcune famiglie sono tanto. La domanda è questa: se la Regione ha stanziato i soldi a dicembre perché dopo 60 giorni i cittadini ancora ricevono neanche un euro di quei soldi? Che fine hanno fatto? Perché ancora non si procede al pagamento? Ho chiesto – ha continuato il consigliere pentastellato – anche a un consigliere di maggioranza delle delucidazioni e lui ha parlato della possibilità che debbano fare una modifica al bilancio. E allora mi domando: se quei soldi sono arrivati perché c’è la necessità di modificare il bilancio?». Il sospetto di Di Michele è che «possano essere stati utilizzati per altro il che è anche consentito ma si tratta di soldi che spettano ai cittadini e che stanno creando problemi anche alle tante attività commerciali che attendono ancora pagamenti che non sono arrivati. Vengo chiamato costantemente dai cittadini che vogliono delle risposte». Di Michele, dal canto suo, vuole andare avanti e capire bene la situazione. «Chiederò al sindaco e mi rivolgerò anche alle autorità competenti perché sono cose che devono finire».