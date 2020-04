“Rimaniamo umani ed uniti nel desiderio di reincontrarci”: le riflessioni della psicologa Renata Sardi

Vi ho conosciuti recentemente e mi sono subito sentita a casa. Quel viaggio in bus, che mi portava da Roma Tiburtina a Campobasso; che saliva e scendeva a valle e poi attraversava paesaggi incontaminati con borghi in alto in lontananza, mi rapiva a tal punto che era divenuto irrinunciabile. E non ricordo, forse l’età, il nome di quei paesi, solo che suonava onomatopeico con il paesaggio. La fermata a Venafro sanciva la metà strada; e guardando le insegne con vendita di mozzarelle e sfogliatelle, intravedevo un equilibrio tra desiderio di cambiamento e di mantenere le tradizioni; e capivo che poteva essere la chiave di svolta. E così il Molise veniva premiato dal New York Times come meta dell’anno, un luogo da visitare.

Queste piacevoli sensazioni sono state confermate dagli incontri di novembre al Liceo Classico Statale Mario Pagano con un’attenzione ed un interesse vivo degli adulti: insegnanti, dirigenti scolastici, forze dell’ordine ed istituzioni pubbliche; uniti nell’ascoltare e nell’interagire con gli adolescenti e tutti i soggetti in età evolutiva. Ma la sorpresa più significativa è stata il giorno seguente con i protagonisti, con gli studenti del primo e secondo ciclo del Liceo stesso e d artistico; i quali non solo hanno ascoltato con grande interesse, ma hanno interagito, fatto domande, chiesto, espresso il loro bisogno di sapere e di relazione con il mondo adulto. Lo stesso per l’esperienza più articolata ed ugualmente importante del mese di gennaio che ha coinvolto il Liceo Statale G.M. Galanti, ma anche altre strutture organizzative delle cultura campobassana e molisana a diversi livelli socio-culturali, pescando nella tradizione e cogliendone la ricchezza evolutiva; perché è solo affondando le radici nella propria tradizione, nella propria terra che possiamo fare jumping verso il futuro.

A questi ragazzi ed adulti significativi nel percorso di crescita mi rivolgo in questo momento di grave crisi economica, sociale, psicologica, sanitaria globale, della quale non si intravedono ancora le possibili soluzioni. I social cercano di intuirle. Noi operatori psicologi insieme agli altri colleghi della sanità, siamo riuniti più volte alla settimana in Conference Call, per discutere e pensare possibili interventi; e senza vergogna cambiamo progetti e soluzioni, uniti nel desiderio di sostenere, per quel che sono le nostre competenze, in alleanza con altre risorse, la popolazione.

Quello che abbiamo visto e notato sia nelle nostre consultazioni private on line, che a livello macro, è che i giovani, gli adolescenti stanno rispondendo in modo responsabile a questa crisi; e sono desiderosi di condividere la preoccupazione del momento, di condividere le loro competenze e di non sentirsi infantilizzati. Ovvero manifestano il desiderio di sapere e di poter esprimere la loro opinione; e di dialogare con gli adulti che devono ascoltarli; così come siamo stati costretti ad ascoltare Greta Thunberg, senza più nasconderci dietro la loro dipendenza dai videogiochi per non parlare con loro, noi adulti immersi nei social.

Noi adulti dobbiamo assumerci la responsabilità di aver agevolato uno sviluppo economico basato più sull’avere che sull’essere, sul consumismo; da un lato abbiamo costruito la famiglia affettiva, fatta di relazioni affettive significative, ma poi abbiamo colmato la carenza di presenza con oggetti oggi inutili.

Riscoprendo in questi giorni di forzato isolamento e di convivenza il loro desiderio di ascoltare e di stare con noi.

Grazie al grande affetto per i nonni, che li hanno cresciuti e con i quali hanno stretto una relazione vitale, punti di riferimento per capire la realtà di oggi, affondando nei ricordi di ieri, che hanno raccontato la loro storia, da dove veniamo, forse adesso i ragazzi, gli adolescenti sono in grado più di noi adulti di capire e di reagire, di avere uno sguardo al domani.

E chiedono agli insegnanti di non mollare, di inviare lezioni, ma più che altro di fare videoconferenze, prestando i giovani le loro competenze per il bene e la relazione comune.

Mi immagino che la radio del Liceo Classico Statale Mario Pagano

stia lavorando a pieno ritmo, per mantenere e rinforzare la relazione tra adulti/insegnanti e gli allievi e non solo, con la cittadinanza.

Allora questa può divenire nella sua tragicità, un’occasione per ascoltare e capire, senza pre-giudizi, pre-pensieri, di cosa hanno bisogno gli adolescenti. Dalla mia esperienza, dall’ascolto di tanti bambini ed adolescenti vi posso dire che hanno sete di conoscerci, di entrare in contatto con noi , di sapere le nostre emozioni ed i nostri pensieri e di dialogare con gli adulti.

Trasformare questo tempo triste nella condivisione di preoccupazioni ed anche di speranze, di possibili nuovi scenari oggi e domani.

Non temiamo la loro fragilità, perché è la nostra fragilità.

Non andrà tutto bene, no sta andando tutto bene e loro lo sanno e non vogliono essere ancora una volta ingannati, infantilizzati, vogliono essere ascoltati nelle loro paure e talvolta angosce senza temere lo sguardo spaventato del genitore, che teme che non saranno in grado di sopportare questa crisi. Loro sono in grado di sopportare questa crisi e noi adulti dobbiamo assumerci la responsabilità di scelte che garantiscano o quantomeno diano a loro la possibilità di un futuro. Noi adulti, e questo è il mio invito, abbiamo la responsabilità di mantenere vivo il loro rapporto con le strutture educative e formative di ogni ordine e grado; è l’occasione per non dimenticarci di quei due milioni di ragazzi in Italia che abbandonano gli studi dopo la scuola secondaria di primo grado, per trovarli e costruire insieme un possibile scenario futuro dove ci rincontreremo e discuteremo insieme.

Dott.ssa Renata Sardi, psicologa, psicoterapeuta, psicomotricista,

specializzata in Videomicroanalisi,

practitioner EMDR

Fondatrice e Socia ‘Alesia 2007’ Onlus

Responsabile Progetto Scientifico ‘Alesia 2007’ Onlus