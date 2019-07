Rimane incastrato con la gamba nella transenna, soccorso dai Vigili del Fuoco (FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per aiutare un ragazzo a liberare la gamba da una transenna parapedonale posta in corso Umberto, davanti al negozio Vincitorio. Non è chiaro come il ragazzo sia riuscito a rimanere bloccato con la gamba sta di fatto che la prontezza d’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato potesse capitare qualcosa di più grave. Subito sul posto si sono radunati tanti passanti per aiutare il malcapitato.