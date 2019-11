Rimandato causa maltempo l’evento fieristico “Campobasso in Fiera”

Sarà posticipata a domenica 1 dicembre 2019 la manifestazione targata Anva Confesercenti in programma, come di consuetudine, ogni ultima domenica del mese, a causa del maltempo previsto per questo fine settimana.

Nella “nuova” area fieristica dell’ex Romagnoli i visitatori potranno trovare sempre tante offerte e opportunità per i propri acquisti, grazie ad una variegata offerta che va dai prodotti enogastronomici ai capi di abbigliamento, passando per prodotti per la casa, artigianato e articoli culturali.