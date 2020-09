Rilancio del Sud post Covid, il presidente dell’Anci Molise convocato al Ministero

Impiego delle risorse derivanti dai nuovi strumenti europei, Next Generation EU, e nuove opportunità aperte dalla nuova programmazione 2021 – 2027, il Ministro Giuseppe Provenzano convoca il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli. L’impiego delle risorse europee rappresenta un tassello fondamentale della ripresa post Covid, in particolare per il Sud. Nelle scorse settimane il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, ha inviato delle osservazioni al Ministero. Suggerimenti e idee che sono piaciute al ministro Provenzano il quale ha inteso convocare Sciulli a Roma per approfondire il discorso. Il dialogo tra Governo e sistema della Autonomie locali si concretizzerà con una riunione fissata per il giorno otto, alle ore 18, presso la sede del Ministero in Largo Chigi. Saranno presenti le rappresentanze di ANCI Sud e i sindaci delle Città metropolitane del Sud.