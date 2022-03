Rilancio del San Timoteo, Romagnuolo: “Io non invitata all’evento”. Ma è presente nella mail di convocazione

“Non sono stata invitata all’evento cosa che invece, considerata l’importanza, mi avrebbe visto in prima fila”.

È quanto tiene a specificare la consigliera regionale di centrodestra Aida Romagnuolo. Sotto la lente l’incontro sulla sanità e sul futuro del San Timoteo che è stato organizzato nella giornata di ieri, 19 marzo, presso il Cosib di Termoli e l’assenza degli esponenti del centrodestra regionale (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“A tale evento non sono stata invitata a partecipare – ha specificato Romagnuolo – cosa che invece, considerata l’importanza dell’iniziativa mi avrebbe vista in prima fila. Inoltre sottolineo, che non sono a conoscenza di chi abbia organizzato l’evento”.

Queste le dichiarazioni della consigliera regionale che ha contattato la nostra redazione. Per dovere di cronaca segnaliamo che all’incontro, convocato dal sindaco di Termoli, sono stati invitati tutti i consiglieri regionali, e quindi anche la Romagnuolo, e i parlamentari molisani. Tale circostanza si evince chiaramente dal documento di convocazione che alleghiamo di seguito.