Rilancio del Fortore e nuove prospettive politiche, a Tufara l’evento del Partito Democratico

Si è svolta sabato l’iniziativa della Federazione Medio Molise, partecipazione attiva da parte della popolazione

La Fortezza Longobarda di Tufara ha ospitato l’evento ‘Il Partito Democratico incontra’. L’iniziativa, organizzata dalla Federazione medio Molise e dal circolo del comune fortorino, ha visto gli interventi del segretario regionale Vittorino Facciolla, della capogruppo Pd alla Regione Molise Micaela Fanelli, del segretario di Federazione Andrea Vertolo e del segretario di circolo Roberto Barrea. Tra i presenti anche il sindaco di Tufara Gianni Di Iorio e il neo eletto sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone. Il rilancio delle aree interne tra gli argomenti affrontati durante gli interventi, ma anche l’esigenza di nuovi investimenti per contrastare lo spopolamento. “Questi incontri, programmati su tutto il territorio molisano – ha spiegato il segretario di Federazione Andrea Vertolo – rendono appieno l’idea di un partito che si muove, che viene incontro, che riceve le istanze dei cittadini e le fa proprie. Non siamo in campagna elettorale, ma siamo nelle piazze, e siamo gli unici a portare il confronto politico tra la gente. Questo è un qualcosa che ci distingue e che ci vede portatori di interessi collettivi. Oggi a Tufara continuiamo un percorso di crescita che ci porterà presto a condividere con tutti i territori una percorso comune, per il rilancio di ogni singolo paese e quindi dell’intera regione. Siamo convinti che la crescita del Molise nasce proprio dal miglioramento della vita nei nostri comuni”. Da registrare l’alta partecipazione da parte dei cittadini di Tufara i quali, grazie ad un’ organizzazione attenta alle misure anti Covid, hanno potuto assistere in sicurezza al dibattito, intervenendo sulle diverse questioni che coinvolgono l’intero territorio del Fortore. “Grazie ad iniziative come queste – affermano i dirigenti – Il Partito Democratico continua a essere presente tra la gente, per portare avanti idee concrete di rilancio e di programmazione”.