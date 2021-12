Rilancio aziendale, tutte le opportunità nell’incontro di Confcooperative

Le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le imprese molisane, al centro dell’evento organizzato lo scorso fine settimana da Confcooperative Molise in collaborazione con Teamservice.

Per sostenere il rilancio e l’innovazione 4.0 delle imprese, il Governo ha predisposto diverse soluzioni di finanza agevolata. Ad entrare nel merito delle misure, è stato, nel corso dell’evento nella sede regionale di Confcooperative, l’amministratore unico di Teamservice, Pietro Aquilano. “Tra le opportunità date dal Pnrr, vi sono due importanti misure rivolte a qualsiasi tipo di impresa. Nello specifico si tratta di ‘Credito d’imposta formazione 4.0’ e ‘Fondo Nuove Competenze’. Formazione 4.0 rimborsa fino al 50% del costo del lavoro per le aziende che fanno formazione su tematiche 4.0, mentre Fondo Nuove Competenze va in aiuto a quelle aziende che sono in crisi, andando, in sostanza, a sostituire quella che una volta era la cassa integrazione”.

“Nuove Competenze, – ha sottolineato il presidente di Confcooperative Molise, Domenico Calleo – è un fondo da 730 milioni di euro, che prevede la possibilità da parte delle aziende di formare e riqualificare il proprio personale e che diventerà operativo con l’approvazione del Pnrr. Il nostro obiettivo, come associazione di categoria, è quello di informare le imprese sulle possibilità di rilancio offerte dagli strumenti messi in campo dal Governo. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci saranno fondi importanti da investire nella riprogrammazione delle aziende. Come Confcooperative ci auguriamo una notevole risposta da parte delle imprese e ci mettiamo a loro servizio. Il nostro Centro Servizi è a disposizione per dare tutte le risposte utili e attivare i canali di finanziamento. Non possiamo permetterci – ha chiuso il presidente – che le agevolazioni vadano perse”.

L’incontro organizzato nella sede di Via Nina Guerrizio a Campobasso è stato molto partecipato. Presente anche il responsabile Area Finanza Agevolata di Teamservice, Emilio Montano.