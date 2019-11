«Rilanciare l’edilizia per rilanciare il Molise» (FOTO E VIDEO)

Presentata l’iniziativa dei sindacati di settore Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil che manifesteranno sotto la sede della giunta regionale

CAMPOBASSO. Il 15 novembre i sindacati delle costruzioni FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, manifesteranno in 100 piazze italiane per chiedere il rilancio del settore. L’iniziativa è stata presentata anche in Molise, nei locali della Scuola Edile a Campobasso, dalle rappresentanze locali con i responsabili Roberto D’Aloia (Feneal-Uil), Massimiliano Rapone (Filca-Cisl) e Silvio Iannone Amicucci (Fillea-Cgil) che hanno annunciato una manifestazione, a partire dalle 9:30, sotto la sede della giunta regionale in via Genova a Campobasso con lo slogan “Rilanciare il settore della costruzioni per rilanciare il Paese”.

In particolare, le richieste al governo sono di una decisa inversione di rotta rispetto al passato mettendo in campo tutte le misure idonee al rilancio del comparto e, conseguentemente, alla competitività e alla produttività del Paese attraverso una vera politica industriale nei settori dell’edilizia e dei materiali, il rilancio delle infrastrutture, la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, la riforma delle pensioni e del fisco, un impegno più forte sulla legalità, con il rafforzamento del Durc, la diffusione della congruità, l’attuazione della Patente a punti, un inasprimento delle pene, una reale riforma del Codice degli Appalti, che riduca il ricorso al subappalto e il numero delle stazioni appaltanti e favorisca il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.