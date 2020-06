“Abbiamo in mente di rilanciare il ruolo del sindacato all’interno dei Beni culturali, troppo spesso appiattito sulle posizioni degli ultimi governi. Abbiamo in mente di tornare a investire sulla ricerca e sull’affermazione di nuovi diritti dei lavoratori, discendenti dal profondo cambiamento che sta attraversando le società.

Così Antonio Di Viesti, neo coordinatore regionale MIBACT della CGIL Molise alla vigilia del nuovo incarico. Voglio ringraziare la fiducia che la CGIL mi ha rinnovata e il compagno Antonio Amantini, Segretario regionale. Ho militato nel sindacato con grande impegno negli ultimi 15 anni conseguendo, dal mio punto di vista, importanti risultati.

Non ho alcun dubbio che urge la necessità di recuperare la nostra forte identità di sindacato ortodosso rispetto a certi valori che ineriscono la persona umana in quanto tale, prima ancora che il mondo del lavoro – prosegue il coordinatore MIBACT – ed è perciò che memore degli anni bui che hanno caratterizzato il mondo del lavoro nell’ultimo decennio per la complicità di una politica supina ai profitti di una economia cieca e incapace di guardare più in la delle proprie tasche, non ho alcun timore ad affermare che all’interno del Ministero dei beni culturali ci faremo promotori di politiche del lavoro che per un verso guarderanno al passato e per l’altro asseconderanno, accompagnandolo, l’ineludibile cambiamento ed il futuro.

Vedete, l’esperienza mi ha insegnato che la riduzione dei diritti gioca al ribasso con i Paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, sul tema della produttività. Io non ho alcun dubbio invece che il nostro indice di produttività, come sistema Paese, debba spingere in controtendenza rispetto al passato, per innovare, progredire e avanzare per competere con le realtà più evolute sul loro stesso piano: l’innovazione tecnologica.

Ho già pronta una proposta interessantissima per la fruibilità dei luoghi della cultura molisani e di Campobasso in particolare in questo momento storico delicato, per la soluzione del quale l’Italia ha speso risorse importanti ma che al contempo ci offrono l’occasione, ne sono convinto, di un cambiamento migliorativo.

Questa è la CGIL che sogno, fortemente identitaria e capace di programmare, proporre e promuovere, muovendo sempre dalla persona. Siamo certi che troveremo le sensibilità giuste e mi riferisco in particolare all’Architetto Maria Giulia Picchione, nuovo Dirigente del Ministero nel Molise cui indirizzo il mio personale saluto di benvenuta. A giorni valuteremo insieme la fattibilità della nostra proposta, per consentire alla comunità campobassana e non solo la più ampia fruibilità di Musei e dei Parchi archeologici”.