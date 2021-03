Rigenerazione urbana, i 5Stelle: “5milioni a disposizione. Da non perdere”

Una interpellanza urgente con risposta orale nel prossimo consiglio comunale per conoscere “se il Comune di Termoli intende aderire al progetto contenuto nel DPCM del 21 gennaio 2021 sull’assegnazione ai Comuni di contributi per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana”. E’ l’ultima iniziativa dei consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle. L’interpellanza è stata depositata questa mattina, 17 marzo, presso il Comune di Termoli. “Vogliamo conoscere – affermano i consiglieri di minoranza – se il Comune di Termoli intende aderire al progetto contenuto nel D.P.C.M.. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. 56/2021, concernente “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Sostanzialmente, Termoli rientrerebbe tra i Comuni che possono presentare le domande di finanziamento di contributi per uno o più interventi nel limite massimo di 5.000.000 euro avendo una popolazione compresa tra i 15.000 e i 49.999 abitanti. Dal 2021 al 2034, 8,5 miliardi, finanzieranno la manutenzione e il riuso di aree ed edifici pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile. Una buona occasione da non perdere”.