Rifugiati del Molise, ricorsi accolti in Cassazione e al Consiglio di Stato. Soddisfatto l’avvocato Cerio

Moltissimi rifugiati politici si sono rivolti nel corso degli ultimi anni allo studio legale Cerio per ottenere lo status di rifugiato. Purtroppo in primo grado sia innanzi al Tribunale Civile di Campobasso che innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise gli stessi hanno visto respingere con grande amarezza le proprie legittime richieste. Con grande sacrificio avevano infatti raggiunto il nostro Paese sfidando il mare e la morte, coltivando il sogno di una vita migliore in un paese civile. Lo Studio dell’Avvocato Ennio Cerio, da sempre schierato dalla parte degli ultimi, ha inteso proseguire la loro battaglia ottenendo proprio negli ultimi tempi numerosi accoglimenti, sia in Cassazione e da ultimo anche innanzi al Consiglio di Stato. Lo stesso avvocato, intervistato dal nostro giornale, ha dichiarato: “Sono molto fiero del lavoro svolto in nome e per conto dei cosiddetti ultimi della società e soprattutto soddisfatto perché nel nostro Paese è stato possibile garantire una buona difesa ed ottenere giustizia proprio nelle più alte Istituzioni quali Cassazione e Consiglio di Stato. Continueremo sempre a difendere gli interessi degli ultimi non solo degli stranieri ma anche dei nostri concittadini.”