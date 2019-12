Riforma Trasporto Pubblico, Toma battuto in Aula: maggioranza finita

Aida Romagnuolo, Filomena Calenda e Michele Iorio hanno votato con le opposizioni di Pd e 5 Stelle. Governatore al capolinea

Ennesimo colpo di scena in consiglio regionale dove la maggioranza, per l’ennesima volta, è andata sotto. Ma questa volta la situazione è ben più complicata delle precedenti. E’ stata, infatti, bocciata la riforma del trasporto pubblico locale così come proposta dal governo regionale ed è stato approvato un emendamento presentato dalla consigliera Filomena Calenda grazie al quale il nuovo bando dovrà prevedere un’offerta pubblica aperta e un unico lotto.

Toma è andato sotto grazie ai voti dei ribelli Aida Romagnuolo, Michele Iorio e Filomena Calenda che hanno votato insieme alle opposizioni di Pd e 5 Stelle. La votazione è terminata 11 a 10 e questa volta il governatore Toma non ha nascosto la sua contrarietà. Proprio il governatore, in sede di dichiarazione di voto, aveva invitato a fare marcia indietro rispetto a questa modifica al testo non essendo stata concordata con lui, ma presentata “a gamba tesa. Ritiratelo e apriremo una fase nuova”, queste le sue parole. L’emendamento, invece, non è stato ritirato, ma è passato bocciando in tal modo la riforma presentata dall’esecutivo regionale. Approvata, invece, una legge completamente diversa che prevede, come detto, un unico lotto e l’offerta pubblica aperta.