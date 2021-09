Riforma della magistratura, raccolta firme organizzata a Larino da Fratelli d’Italia

E’ stato organizzato per le giornate di domani, 8 settembre in piazza Duomo dalle 17 alle 19 e di giovedì 9 settembre dalle 10 alle 12 in viale Giulio Cesare a Larino un banchetto di raccolta firme per il Referendum di Riforma della Giustizia, parteciperanno dirigenti di partito. Ad organizzare la manifestazione il circolo di Fratelli d’Italia di Larino.

“Fratelli d’Italia – si legge in una nota stampa – sostiene quattro quesiti referendari sui sei proposti e riguardano:

1) Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura: Ogni magistrato ha diritto a candidarsi al CSM, senza scendere a patti con nessuno. Fermiamo lo strapotere delle correnti.

2) Responsabilità diretta dei Magistrati: Diamo ai cittadini il diritto a farsi risarcire direttamente dal magistrato che ha sbagliato. Chi sbaglia paga.

3) Equa valutazione dei Magistrati: Per una magistratura democratica, troppo facile giudicarsi da soli!

4) Separazione delle carriere dei Magistrati: Per un giudice veramente terzo, per la verità parità processuale. Basta cambi di casacca tra giudici e pubblici ministeri”.