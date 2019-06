Riforma della legge 33, Spina: «Accolte le nostre sollecitazioni»

«In particolare – sostiene Spina – in un’ottica moderna e di innovazione, il nuovo Codice del Commercio oltre a prevedere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi del commercio, pone particolare attenzione all’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro garanzia di legalità, trasparenza e concorrenza leale, avvia la semplificazione burocratica, favorisce la formazione e l’informazione destinata agli imprenditori. Definisce, infine, le novità rappresentate dai ‘temporary store’, interviene nella rivitalizzazione dei nostri centri storici e promuove il ruolo sociale del commercio nei piccoli centri, troppo spesso connotati da fragilità e perifericità.»

Infine Confcommercio guarda all’ultimo bando per il commercio, avviato nell’ambito dell’Area di Crisi complessa: «Un passo necessario per affrontare le problematiche del settore nella nostra regione che, anche attraverso le misure di aiuto contenute nel nuovo bando regionale sul commercio a valere sulle risorse dell’Area di crisi complessa, pone con decisione una prima giusta attenzione per tutte quelle attività che contraddistinguono il tessuto economico e sociale della nostra regione e che contribuiscono allo sviluppo dell’intero territorio».