Riflettere sui valori della Patria nell’evento di Terra dei Padri

Riflettere, in pieno periodo di pandemia, sui valori, sul passato e sul presente del nostro Paese colpito da una minaccia invisibile. E’ andato in scena nella scenografia della Cala Sveva ai piedi del Castello Svevo il concorso sulla Patria bandito dall’Associazione Terre dei Padri e dalla sua presidente Franca De Santis. Tantissime le opere che sono giunte da tutta Italia a dimostrazione del fatto che il nostro paese e la sua storia non sono stati dimenticati. Un concorso che ha visto gli autori destreggiarsi tra poesie, racconti, testi narrativi con il premio al più giovane partecipante, Antony Mascilongo della scuola Maria Brigida. La sezione libri ha visto premiato Francesco Dessolis di Roma, nella sezione poesia un pari merito tra Antonina De Leo di Jeppolo e Giovanni Malambri di Messina, la sezione racconto, invece, ha visto il premio a Rofoldo Andrei di Grosseto. Alla manifestazione ha partecipato anche l’assessore alla Cultura del Comune di Termoli, Michele Barile, l’attrice Sara Nanni che ha introdotto la manifestazione. La cerimonia è stata trasmessa in diretta sulla pagina Terra dei Padri ed è stata coordinata da Ezio Varrassi di Termoli Wild. Tra gli ospiti personalità del mondo culturale di Termoli, tra questi Angela Rusciano presidente Fidapa, Oscar De Lena presidente dell’Archeoclub. Non è mancata la rappresentanza della scuola con i docenti della Brigida Angela del Vecchio, la sua collega di lettere e il vicepreside Rino Greco, lusingati per premiazione del loro allievo.

