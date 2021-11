Riflessioni sul mondo dei calci d’angolo: «Sipario Juve?»

«L’ottica del titolo, evidentemente, è legata alla possibilità che la Zebra non vinca niente in questa stagione, senza però la volontà di delineare scenari apocalittici per il futuro, giacché non è nostra intenzione allarmare più di tanto i tifosi bianconeri (come di recente documentato dalla rivista “ calcio e finanza ‘ il grande popolo bianconero conta ben 8,4 milioni di tifosi sparsi sul suolo italico). Considerato però che anche nella recente assemblea degli azionisti, il verbo vincere è stato rilanciato con decisione dal numero 1 Andrea Agnelli, nonostante le oggettive difficoltà che la squadra sta vivendo, la nostra titolazione, credo, sia tutt’altro che provocatoria. Agnelli nell’assemblea, ha rivendicato con legittimo orgoglio la forza economica della sua famiglia che continua a coltivare questa secolare passione verso i colori bianconeri, ripianando le perdite immettendo 400 milioni di euro nelle casse della società, che fanno il paio con l’altro recente aumento di capitale tutt’altro che risibile, fatto di recente, nel 2019, di 300 milioni di euro. Ciò, se da un lato dovrebbe tranquillizzare totalmente il tifoso sulla serietà e la voglia di continuare a far bene in nome di una fede conclamata, dall’altro dovrebbe indurre tutti a fare qualche riflessione in più, su come sono stati utilizzati ( in chiave sportiva), questa montagna di soldi.

Non crediamo peraltro che sia lesa maestà, se proviamo ad analizzare ( forse) in una chiave diversa, le scelte di un club che, prima di imbarcarsi nell’operazione Ronaldo ( che capiamo non può dalla proprietà essere totalmente rinnegata), viaggiava in totale sicurezza sulle avversarie storiche, sfruttando il vantaggio dello stadio di proprietà e la forza del conseguente fatturato decisamente più alto. Le vittorie dei campionati arrivate in serie, (impreziosite anche da 2 finali di Champions), senza dover ricorrere ad esborsi in termini di ripianamento delle perdite testé citate, erano il segno tangibile di un club che, dopo le difficoltà incontrate fino al 2010 , aveva svoltato proprio con l’avvento al timone del figlio di Umberto. Che il momento sia difficile poi, non lo dice solo la classifica e le prestazioni, ma l’ha riconosciuto lo stesso Agnelli in conferenza stampa, pur non accettando il parallelo con il 2010, dove, a suo dire, aveva dovuto affrontare maggiori difficoltà strutturali. Ovviamente non ci è dato conoscere quanto davvero il Presidente, intimamente, non tema davvero il parallelo con il momento del suo insediamento, ma di sicuro molte cose ( in chiave di scelte aziendali), ultimamente, non ci stanno convincendo.

Vediamo di riassumerle. Mandi via Allegri 2 anni fa perché perdi con l’Ajax, e ti fai influenzare dalla volontà di Ronaldo che, mimando il gesto della paura con le dita a fine partita, ti induce a pensare (versione buonista) che l’insuccesso in Champions fosse da attribuire all’identità tattica poco propositiva, caratteristica precisa del tecnico livornese.

Cerchi un allenatore con una identità tattica diversa e lo individui in Sarri, senza affatto preoccuparti se, le caratteristiche tecnico-tattiche della tua rosa sono idonee a sviluppare il suo credo (bello, ma non così agevole da riprodurre). Forse anche loro erano stati ammaliati da quel Napoli che occupava il campo in modo fantastico, con la squadra che riusciva sempre a rimanere corta, in pratica in 30 metri. Che il suo Napoli fosse bello da vedersi, oltre che efficace, era un dato oggettivo. Altrettanto vero però, è che non fosse così semplice da replicare. Quindi, all’errore di privarsi di un vincente come Allegri e di scegliere un allenatore con idee affascinanti ma non di facile realizzazione, soprattutto per un club che antepone il risultato al resto ( lo dice la storia), riesci nell’impresa di privarti di Sarri, che vince senza troppe sofferenze comunque uno scudetto, e che, nella continuità del lavoro, non poteva che migliorare. Lo fai, secondo quello che dichiari pubblicamente, perché tra il tecnico e la squadra non era scattata l’alchimia giusta.. Proviamo noi a tradurre. La realtà è che la squadra ( o per meglio dire i senatori), non credevano nelle idee di gioco di Sarri e, dal loro punto di vista non è nemmeno così sbagliato, visto che i Chiellini (quasi mai in campo quell’anno), e i Bonucci, non hanno le caratteristiche per giocare con 40 metri di campo alle spalle. E pensare che Sarri si era anche parecchio adattato alle caratteristiche dei calciatori tanto che dopo 2 mesi di campionato, parlando con i suoi collaboratori aveva detto: “Qui, o cambiamo noi qualcosa, o ci mandano via..”

Che fa quindi il presidente Agnelli? Rinnega il progetto Sarri, e, anziché riprendere subito Allegri o chi per esso, (cercando di ripristinare lo status quo), si affida alla cooperativa ( Buffon, Chiellini, Bonucci), per scegliere un allenatore che, un paio di settimane prima, aveva annunciato come tecnico della Primavera. Bah..Acquisti Chiesa ( meno male..), ma nella stessa posizione avevi appena dato 45 milioni di euro all’Atalanta per Kulusewski, dimenticando di avere in organico anche Cuadrado e Bernardeschi. Magari con l’avallo del management, programmi uno spumeggiante 4-2-3-1, invocato peraltro da più di qualcuno anche adesso, ipotizzando Morata punta vertice, con Dybala sottopunta, e sugli esterni 2 tra Chiesa, Cuadrado e Kulu. Peccato che non solo non hai l’allenatore vocato per un calcio così offensivo, ma non hai gli interpreti giusti (cioè di lotta e di governo) ne’ a metà campo, ne’ dietro, dove i demiurghi e immarcescibili Bonucci e Chiellini , oltre che un’età avanzata, non hanno la velocità per coprire 40 metri di profondità alle loro spalle. Compri Locatelli, non considerando che è un giocatore vocato per un calcio molto offensivo, tipo quello che praticano De Zerbi ( soprattutto), ed anche Mancini, ma non Allegri. Ci chiediamo: “ ma non era meglio scegliere Anguissa a 10 milioni di euro? Ricompri Kean dopo averlo ceduto 2 anni fa, a più soldi ( 35 milioni totali),di quelli che hai incassato, quando il buon Mino Raiola lo andava offrendo senza successo in giro per il mondo. Con l’aggravante peraltro, di avere già in organico Morata, un calciatore dalle buonissime potenzialità, ma fragile caratterialmente, al punto che appena si è cominciato a parlare di Vlahovic o Icardi in ottica futura, si è totalmente smarrito, nonostante un allenatore, (Allegri), che nel dare fiducia ai suoi uomini, è un autentico fuoriclasse. Insomma, idee non chiarissime quelle che hanno animato le recenti strategie del club, almeno a parere di chi scrive. Addirittura, notiamo come nelle ultime ore più di qualcuno, vorrebbe addirittura l’esonero di Allegri, reo di non avere dato un assetto compiuto alla sua squadra, aggiunto, ovviamente, al ritardo in classifica. Non devo essere io a far notare come dopo il pareggio con l’Inter, quindi solo 3 giorni prima della gara col Sassuolo, quasi tutti, indicavano la Juve in grado di vincere ancora lo scudetto. Ma, oltre all’inopinato insuccesso col Sassuolo, cosa ha determinato nei più, questo pessimismo, al punto da chiedere la testa dell’allenatore? Si tirano fuori i numeri giustamente, che vedono essere la Juventus il nono peggior attacco della serie A, è la sesta peggior difesa. Certo, ma questi numeri c’erano anche prima del Sassuolo dove hai perso di misura. Ci chiediamo : non è che per caso qualche commentatore è rimasto deluso per aver creduto e vaticinato l’ipotesi di rimonta simil 2015-2016, e lo stare constatando che la cosa comincia a farsi difficile, genera un contraccolpo? Vero è che anche il tecnico ha sempre lasciato trasparire la possibilità di recuperare, ma, quella di alzare l’asticella, è una strategia per noi parecchio condivisibile.

Infatti, se anche lui avesse spostato l’obiettivo sulla zona Champions, avrebbe certificato di non credere nella possibilità di compiere un miracolo, con le conseguenze del caso.

Troppi ,( certo anche per fiducia nelle qualità di Max),hanno evocato la stagione della grande rimonta, trascurando forse qualche piccolo dettaglio. Il grandissimo gestore Max, uno dei migliori al mondo, ha ereditato una squadra che, senza l’errore di Calvaresi ( che di recente ha fatto outing..) insieme al combinato disposto del suicidio interno del Napoli, sarebbe rimasta fuori dalla Champions. Poi, Ronaldo con i suoi 30 e più goal stagionali non solo non è in organico, ma non è stato decentemente sostituito. Se a ciò aggiungi che il calcio in cui lui crede, è molto diverso da quello che nei 2 anni precedenti la Juve aveva programmato, e che nel calcio i nuovi equilibri tattici non sono così semplici da raggiungere, ecco forse spiegato lo scenario attuale. Lo chiariamo meglio con un esempio, che peraltro non solo è stato l’argomento del derby d’Italia più discusso , ma neanche tale da far indignare più di un commentatore: l’esclusione di Chiesa. Anche chi scrive, è persuaso come il figlio di Enrico sia, per distacco, il giocatore più forte della squadra. Ma, nel calcio Allegriano fatto di dettagli tattici, di studio accurato degli avversari nel tentativo di limitarne i punti di forza, la posizione di Brozovic era ritenuta la più decisiva per lo sviluppo della manovra dell’Inter, e, l’unico giocatore in rosa utile per andarlo a pressare in fase di non possesso, era Kulusewski, visto che Chiesa quelle caratteristiche non ce l’ha. Peraltro, ai commentari più attenti, non doveva sfuggire che lo scorso anno, proprio con l’Inter in occasione del turno di Coppa Italia, la stessa mossa aveva prodotto importanti dividendi. Certo, chi pensa che la qualità della rosa della Juve consenta di far giocare contemporaneamente tutti i giocatori offensivi, nel famoso 4-2 e fantasia di Gallianesca memoria, in barba all’ equilibrio tattico, avrebbe dovuto allora criticare la scelta del club di aver abortito due tentativi ( Sarri e Pirlo), di cercare un calcio maggiormente propositivo.

Quel tipo di calcio, lo avrebbero dovuto sapere i dirigenti juventini,non solo non è nel dna di Max, ma non gli piace, e, non sa replicarlo. Per tutte queste ragioni, e per evitare che la notte diventi sempre più buia, fossimo nei bianconeri, ci terremmo strettissimo un allenatore che non è improvvisamente “inciucchito”, anzi».

Francesca Arbotti