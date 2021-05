Riflessione sul mistero pasquale in tempo di pandemia: il messaggio del Trittico del Maestro delle immagini domenicane

di Gianni Cioli*

La pandemia ci ha costretti a guardare in faccia la morte e a prendere coscienza della fragilità umana. La Pasqua del Signore, che abbiamo recentemente celebrato, ci ricorda che la morte non è però l’ultima parola e che la fragilità, con l’esperienza dei nostri limiti, può divenire una risorsa se ci rammemora quello che i nostri deliri di onnipotenza ci fanno facilmente e troppo spesso dimenticare, ovvero che solo il Signore ci può salvare. Il vero problema non è tanto quello del rischio di dover affrontare la morte, bensì quello del rischio di non voler affrontare la vita, sprecandola nell’autoreferenzialità.

Per riflettere sul messaggio della Pasqua vorrei prendere in esame un’opera pittorica del Trecento fiorentino piuttosto sconosciuta, il Trittico del Maestro delle immagini domenicane: Madonna col Bambino in trono e quattro santi, Crocifissione con dolenti in umiltà, Noli me tangere, L’eremita e i tre morti. Si tratta di un altarolo portatile attribuito al cosiddetto Maestro delle immagini (o effigi) domenicane e databile alla prima metà del XIV secolo. Nella parte centrale è dipinta la Vergine con il Bambino, seduta su un imponente trono cuspidato che pare alludere a un tabernacolo gotico e attorniata da quattro santi, probabilmente Domenico, Francesco e due degli apostoli. Il Bambino, che sta al centro teologico, oltre che materiale, dell’opera, sembra invitare a compiere, in compagnia di Maria e di santi, un itinerario spirituale scandito da sguardi e analogie, a partire dalla contemplazione del mistero dell’incarnazione cui la figura del Bambino in braccio alla Madre richiama: «Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est».

Il mistero dell’incarnazione rimanda poi a quello della morte redentrice: «Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est». È infatti lo sguardo di Maria in trono a richiamare l’attenzione sulla scena del sacrificio consumato sul Calvario: ella, piuttosto che al Bambino che tiene in braccio, sembra guardare in effetti al Crocifisso raffigurato nell’anta destra del tabernacolo. Nella scena dipinta i dolenti, seduti sulle rocce fra cui è piantata la croce, tengono lo sguardo rivolto verso il basso. Giovanni si sostiene la testa con il braccio sinistro in atteggiamento meditativo, secondo un modello iconografico consueto nella raffigurazione dei dolenti e forse derivante da esempi della statuaria antica. Il volto di Maria seduta sotto il Crocifisso pare replicare, pur con un registro ovviamente maggiormente improntato alla mestizia, quello della Madonna in trono della pala principale. Il Verbo incarnato, del quale l’osservatore ha incrociato lo sguardo bambino, è divenuto l’adulto il cui corpo pende ora dal legno, «carne per la vita del mondo» (Gv 6,51). Con la morte in croce il Cristo porta a compimento l’opera della salvezza (cfr. Gv 19,30) e si manifesta a pieno titolo come mortis destructor, vitae reparator, mundi redemptor.

La vittoria sulla morte attraverso la morte è resa visivamente, qui come in altre opere del Trecento fiorentino (ad esempio nel dittico di Bernardo Daddi conservato alla Galleria dell’Accademia a Firenze), anche nel modo in cui il Crocifisso è raffigurato. Il corpo non risulta particolarmente straziato dagli oltraggi della passione né irrigidito dalla morte, dando piuttosto l’impressione di una figura apparentemente vitale, come se la morte fosse intesa alla stregua di un sonno sereno che prelude a un risveglio: «il corpo bello e giovane del Cristo, concilia la circostanza dolorosa della morte con la promessa della risurrezione ed esprime, di conseguenza, il trionfo sopra la morte» (Cfr. A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting by Richard Offner with Klara Steinweg continued under the direction of Miklós Boskovits and Mina Gregori, section III, vol. 5: The Fourteenth Century. Bernardo Daddi and his Cirlce, Florence 20012, p. 554). Il sangue che scaturisce dal costato, che qui non è raccolto da angeli come in numerose altre Crocifissioni dell’epoca, appare a tutti gli effetti essere la sorgente della salvezza alla quale chi contempla è chiamato ad accostarsi.

La vittoria sulla morte, già realizzata nella morte di Cristo sulla croce, si palesa pienamente nella scena dell’apparizione del Risorto a Maria Maddalena dipinta sulla parte superiore dell’anta sinistra del trittico. La rappresentazione del dialogo del Maestro con la discepola dopo la risurrezione – noli me tangere (Gv 20,17) – costituisce un ulteriore avanzamento nel percorso contemplativo che l’osservatore è chiamato a compiere. La figura del Risorto risulta quasi perfettamente simmetrica rispetto al Crocifisso raffigurato nell’anta opposta, così da costituire, in un ideale dittico estrapolabile dal contesto, una sintesi compiuta del mistero pasquale, di morte e risurrezione: «et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris».

Lo spettatore, che osservando la scena della crocifissione aveva potuto rispecchiarsi nei dolenti in umiltà per contemplare il mistero della morte del Signore, è adesso chiamato ad identificarsi nella Maddalena per riconoscere il Maestro risorto e divenire suo testimone lasciandosi chiamare per nome. Colei che, seduta umilmente, aveva accolto la parola di Gesù (Lc 10,39), che aveva toccato e profumato, bagnato con le lacrime e asciugato coi capelli i suoi piedi (Lc 7,37-38), appare adesso in ginocchio, in atteggiamento di adorazione, con le mani protese verso il Signore nell’evidente sforzo di frenarsi per non toccare e trattenere colui che deve tornare al Padre. Il paradosso del noli me tangere diviene la cifra dell’esperienza paradossale del fedele che sperimenta la presenza del Cristo postpasquale al contempo come vicinanza e distanza, come comunione realmente gustata e tuttavia ancora attesa nella speranza: «Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi».

La tensione fra speranza presente e compimento escatologico si ripropone allo sguardo e alla riflessione dell’osservatore attraverso la scena sottostante a quella dell’apparizione alla Maddalena. Infatti, se l’anta di destra del trittico è interamente occupata dalla raffigurazione della crocifissione con i dolenti, quella di sinistra presenta due composizioni distinte e sovrapposte. Il soggetto iconografico della parte inferiore, di non facile decifrazione per l’osservatore moderno, se oggi può apparire incongruo era sicuramente intellegibile anche nel nucleo teologico al tempo in cui fu dipinto. Si tratta infatti della raffigurazione dell’Incontro dei tre vivi e dei tre morti, leggenda ben nota nell’Europa tardo-medievale sia nella forma della rappresentazione pittorica che in quella del racconto poetico. Vi si narra di tre cacciatori – nobili o re – che, imbattutisi in tre cadaveri, vengono esortati a riflettere sulla fugacità della vita. Il monito sull’ineluttabilità del trapasso e della conseguente decomposizione del corpo può riassumersi in questi termini: “noi fummo come voi, voi sarete come noi”. Espresso in origine direttamente dai defunti, il memento mori viene spesso mediato, nella pittura italiana come nell’opera che andiamo esaminando, dalla figura di un eremita che reca un cartiglio. Un aspetto teologicamente interessante della raffigurazione dell’Incontro, anche se non privo di ambiguità, è il suo prestarsi a essere una sorta di specchio in cui il vivo è chiamato a vedersi come ormai morto, attraverso la contemplazione della conseguenza più immediata ed empiricamente constatabile del trapasso, il disfacimento del corpo. Nell’Incontro il vivo scorge non la morte in senso astratto o generico, «ma la morte di sé», la propria morte, e così, commosso dal suo ineluttabile destino, viene spinto a interrogarsi sul significato della vita e della speranza nella salvezza donata da Dio. È questa forse la ragione profonda dell’accostamento dei temi macabri a immagini sacre nel tardo medioevo, o almeno quella che sembra più consona alla sensibilità religiosa di quell’epoca.

Un elemento di originalità della raffigurazione dell’Incontro nel trittico in questione è costituito dall’assenza dei vivi, generalmente presenti in opere analoghe e coeve. Il Maestro delle effigi domenicane ritrae infatti solo l’eremita affacciato fra due rocce mentre contempla i cadaveri indicando il cartiglio (purtroppo non leggibile), quasi che l’incontro dei tre vivi fosse ancora a venire, o addirittura implicando che esso avvenga ogni qualvolta si soffermino di fronte al trittico gli spettatori transitanti. I morti, in primo piano, deposti in tre casse scoperte ostentano differenti stadi di decomposizione. Il tempo della narrazione risulta come sospeso, e questa sospensione apre lo spazio per la contemplazione, i cui soggetti sono appunto raffigurati nelle altre scene. Il protagonista dell’incontro diviene a tutti gli effetti, l’osservatore.

Lo spettatore occasionale è così chiamato a contemplare la vittoria di Cristo sulla morte, per giungere a considerare la propria morte nella luce della redenzione. Certamente la morte rimane una prospettiva ineluttabile e umanamente spaventosa ma, per colui che si lascia redimere dal sangue di Cristo, non sarà l’ultima parola.

Mi è venuta in mente quest’opera, fra le tante altre che illustrano un’apparizione del Risorto perché le bare allineate nel dipinto mi hanno ricordato le tante bare dei morti per il coronavirus che, da un anno a questa parte, abbiamo visto con turbamento e commozione attraverso i mezzi di comunicazione. Spero che l’abbinamento di questa immagine orribile alla scena dell’incontro di Maria di Magdala con il Signore che l’aveva guarita e continuava a guarirla, ci aiuti, non a rimuovere il lutto, ma appunto a guarirlo riconoscendo che Gesù è vivo e chiama anche ciascuno di noi per nome, come chiamò per nome Maria Maddalena il giorno di Pasqua (Gv 20,16). Ci chiama per liberarci dall’angoscia della morte e per guarirci dall’autoreferenzialità che ci impedisce di vivere appieno, ovvero dal peccato.

L’uomo medievale a cui queste immagini erano rivolte ha conosciuto pandemie altrettanto terribili rispetto alla nostra avendo anche meno mezzi di cura a disposizione. Ma certo aveva su di noi un vantaggio: sapeva confrontarsi meglio di noi con la morte, sapeva guardarla in faccia e sapeva convivere con la sua eventualità. Soprattutto sapeva considerare meglio di noi l’idea della morte – della la morte in genere e dell’eventualità della propria morte in specie – attraverso la memoria della morte e della risurrezione del Signore. Se vogliamo trarre fuori qualcosa di positivo da questa terribile esperienza della pandemia, dovremmo forse lasciarci un po’ insegnare dall’uomo medievale, anche – e perché no? – attraverso la forza estetica delle sue produzioni artistiche, questa capacità di abbinare le cose più belle e degne di speranza perfino alle cose più indesiderabili e dolorose.

Maestro delle immagini domenicane (sec. XIV), Trittico con Madonna in trono, crocifissione, apparizione del Risorto alla Maddalena (Noli me tangere) e Leggenda dei tre vivi dei tre morti, (particolare). Attuale collocazione sconosciuta.

* Gianni Cioli, nato a Firenze nel 1958, è presbitero della Diocesi di Firenze, svolge il suo ministero pastorale presso la parrocchia di San Giusto a Ema e insegna Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale. Dal 2019 ha assunto l’incarico di Referente diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.