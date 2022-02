Rifiuti Zero. La parola magica è “differenziare”

Breve viaggio nell’Isola Ecologica di Campobasso

Guai a chiamarla “discarica”. L’Isola Ecologica Sea a Santa Maria de Foras di Campobasso non lo è, perché in quell’ampia area a un tiro di schioppo dal centro abitato non si scaricano rifiuti senza essere prima differenziati e selezionati a monte, ma per agevolare gli interventi di smaltimento, si fa anche riciclo.

Riuso e riciclo sono le altre “parole magiche” che da un po’ di tempo circolano al Centro di Raccolta di cui è responsabile un campobassano doc: Giovanni Lupicino. Uno che ha piantato alberi i cui fusti sarebbero stati destati al macero, riutilizzato piccoli giocattoli da giardino gettati nei rifiuti e oggi destinati ad abbellire il Centro Raccolta.

Il Quotidiano del Molise ha raggiunto l’Isola Ecologica Sea anche perché a breve (si spera) dovrebbe prendere forma un progetto che è lungimirante, ma non impossibile da conseguire.”Progetto Scuola – Rifiuti Zero” – spiega Giovanni Lupicino – nasce dalla collaborazione con l’amministrazione comunale di Campobasso e l’azienda Sea e serve a sensibilizzare l’utenza partendo dalle scuole, avvicinando i bambini che fanno da sprone agli adulti avvicinandoli a compiere nella vita quotidiana piccoli gesti che possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti.