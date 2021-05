Rifiuti sulla spiaggia, ripulita la zona di Rio Vivo

Questa mattina i volontari della Croce Rossa Italiana del Molise, i biologi e sub provenienti da Napoli, i ragazzini della scuola di vela di Termoli in collaborazione con l associazione Legambiente nella giornata conclusiva del weekend, hanno aderito alla campagna di lega ambiente: pulizia delle spiagge e fondali Marini nella zona di Rio vivo a Termoli. Sono state trovate vicino la scogliera taniche, copertoni, plastica, reti, polistirolo tutto materiale danno per l’ecosistema marino. Sulla spiaggia sono state ritrovate molte mascherine, guanti, buste e materiale plastico, mozziconi di sigaretta, carta.