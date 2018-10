Rifiuti speciali lungo la salita del Castello Monforte (LA SEGNALAZIONE)

Una catasta di sette tapparelle arrotolate fa bella mostra di sé sul ciglio di una delle strade più importanti di Campobasso, se non la più importante, almeno dal punto di vista della memoria storica: la salita che porta al Castello Monforte, simbolo indiscusso della città. Qualche buontempone, per usare un eufemismo, ha preferito abbandonare il tutto sulla strada anziché “sforzarsi” ad arrivare all’isola ecologica di Santa Maria de Foras, oppure si tratta di un appoggio momentaneo, concordato preventivamente con la Sea? Resta il fatto che, al momento, chiunque salga al Castello non può fare a meno di notare la triste cartolina…