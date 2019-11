Rifiuti, «situazione al collasso». Per strada materassi, frigo e divani

Il MoVimento 5Stelle: «Campomarino Lido si trova in una situazione surreale. Speriamo che il porta a porta non complichi la vita dei cittadini»

E’ una «situazione al collasso» quella che viene raccontata dai consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle di Campomarino. Sotto la lente la questione rifiuti e l’abbandono indiscriminato che continua, purtroppo, ad avvenire nel paese bassomolisano. «Va tutto bene. Secondo l’assessore Saburro i cittadini sono stati messi in condizione di conferire agevolmente in un modo o in un altro i propri rifiuti. Anche se con qualche eco isola in meno il problema non sussiste, dato che il lido dopo Settembre si spopola in maniera considerevole, senza contare che a breve altre eco isole verranno perse a causa dell’uscita dall’Unione dei Comuni. Intanto – affermano gli esponenti pentastellati – assistiamo ad un servizio inefficiente con rifiuti disseminati e ingombranti di ogni genere accanto a questi ultimi. Possiamo immaginare il disagio di chi si sente moralmente autorizzato a conferire incivilmente i propri rifiuti accanto alle eco isole o altrove. Non potendo godere di un servizio all’altezza, possiamo immaginare che una persona anziana sarebbe impossibilitata a sbarazzarsi dei propri rifiuti in tempi relativamente brevi, visto che per il ritiro di una rete matrimoniale è stato detto di attendere a Gennaio 2020! Quindi? Quindi Campomarino Lido si trova in una situazione surreale, dove i rifiuti come armadi, elettrodomestici, divani ed ogni genere di arredo, popolano anche le vie delle zone centrali, abbandonati da giorni sui lati della strada. L’assessore all’Ambiente asserisce che a Dicembre avremo un nuovo piano per i rifiuti, che il porta a porta , sarebbe stato problematico farlo su tutto il territorio del Lido, in quanto sarebbe sconveniente, oltre che scomodo per la ditta Giuliani. Asserisce l’assessore che chi non può usufruire del servizio porta a porta per non essere tra i “privilegiati” del servizio, potrebbe conferire nelle eco isole, che essendo diminuite drasticamente non potranno essere efficienti, dato il criterio misto per conferire i rifiuti, del tutto opinabile, in quanto le eco isole non possono coprire il territorio, data la densità di popolazione bassa e dispersiva. Per quanto tempo dovremo subire questi attentati alla decenza? Un servizio più efficiente e un maggiore controllo del territorio aiuterebbe sicuramente a contrastare questo fenomeno e ridare dignità agli abitanti del lido, nonché impedire altri tipi di reati contro il patrimonio. Auspichiamo che il tanto atteso porta a porta non complichi ulteriormente la vita dei cittadini del lido, anche perché queste rettifiche contrattuali in molti casi rappresentano opzioni molto costose che pesano sulle tasche di noi cittadini. Nel frattempo aspettiamo chiarimenti in merito sulla questione dall’assessore Saburro, anche sugli oneri che graveranno sulla cittadinanza, quando Campomarino uscirà dall’Unione dei Comuni».