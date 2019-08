Rifiuti selvaggi in via Trotta, l’indignazione dei residenti (FOTO)

CAMPOBASSO

Quella dei rifiuti selvaggi sta diventando una vera e propria piaga nel capoluogo. Continue, infatti, sono le segnalazioni che pervengono con riferimento all’abbandono dell’immondizia in più punti della città con il conseguente cattivo odore che si sprigiona all’interno dei quartieri vittime dei cosiddetti furbetti della spazzatura. In particolare, questo è lo scenario che si presentava stamane in via Trotta, nel tunnel che costeggia la banca. Diverse le buste della spazzatura ammucchiate in più punti del passaggio. Un’immagine che ha suscitato l’indignazione non solo dei residenti ma anche di coloro che, invece, la differenziata la svolgono nel rispetto delle regole. C’è dunque chi torna a chiedere maggiori controlli e a sanzionare i cosiddetti “incivili” inasprendo le sanzioni.