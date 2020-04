Durante una passeggiata nelle campagne di c.da Camposarcone, in agro di San Giovanni in Golfo, un nostro lettore ci segnala che a bordo strada sono stati scaricati da mesi rifiuti pericolosi. Per la maggior parte si tratta di amianto e, come testimoniano le foto, nonostante l’area sia stata delimitata dai nastri dei Carabinieri Forestali, da più di due mesi il materiale si trova ancora lì. Visto che si tratta di rifiuti speciali, potenzialmente contaminanti, il residente, che abita a pochi passi da lì, ha deciso di segnalarci la questione, così che arrivi a chi di competenza, sperando si prendano dei provvedimenti. “Di sicuro oggi il problema è tutt’altro – dichiara il lettore – e posso capire che le priorità per chi di dovere esulano dall’ordinario. Ma mi auguro che questo materiale sia portato via prima che diventi davvero dannoso sia per i passanti che per l’ambiente. Sono certo poi – conclude – che quando verranno a rimuoverlo, si renderanno conto anche delle disastrose condizioni in cui versa l’asfalto della stessa strada. E magari decideranno di ripristinarlo per la tutela della sicurezza pubblica”.

Rifiuti pericolosi abbandonati in contrada Camposarcone, la segnalazione Indietro 1 di 3 Avanti