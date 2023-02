Rifiuti, l’Ispra: prodotti oltre 112mila tonnellate in Molise nel 2021

Sulla differenziata, fa meglio la provincia di Campobasso con il 60,37% contro il 54,42% di quella di Isernia

In Molise nel 2021 sono state prodotte oltre 112mila tonnellate di rifiuti urbani, di cui quasi 66 mila provenienti dalla raccolta differenziata. È quanto rilevato dall’Ispra (L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), i cui dati sono distinti anche per provincia: in quella di Campobasso sono state prodotte 49.823 tonnellate, mentre in quella di Isernia 16.147.

La percentuale di raccolta differenziata per la provincia di Campobasso è stata del 60,37%, 54,42% per quella di Isernia. Complessivamente, la frazione merceologica più consistente è stata quella dell’organico con 27.541 tonnellate, davanti a carta e cartone con 10.833 tonnellate, vetro (10.573) e plastica (7.493).