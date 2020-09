Rifiuti, la rabbia di Di Michele: «Quattro segnalazioni in un anno, ora denuncerò»

Una situazione che sta creando non poco malumore in via Saverio Cannarsa, strada centralissima di Termoli, quella che è stata fotografata e pubblicata dal consigliere del Movimento 5Stelle, Nick Di Michele. “Assessore Rita Cola, sono 4 segnalazioni che faccio in 1 anno. Tempo scaduto, ora provvederò a denunciare tutto agli organi competenti. L’interesse di un soggetto non legittimato non può prevalere su quello della collettività.

Se non hai competenza per far valere le ragioni dei cittadini, dimettiti perché di assessori all’ambiente incapaci ne abbiamo già avuti.

Per la cronaca Via Cannarsa immondizia indifferenziata abbandonata in mezzo alla strada, sversata da un bar del Corso”.