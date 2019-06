Rifiuti, in Molise 9 sono i comuni “free”: Ferrazzano il più riciclone

CAMPOBASSO

In Molise, su 136 comuni, sono 9 quelli ‘Rifiuti free’, cioè il 7% del totale. Gli abitanti coinvolti sono 18.949, pari al 6% della popolazione complessiva.

Questi i numeri per il Molise di Comuni Ricicloni 2019, l’indagine presentata oggi a Roma, a conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull’Economia circolare dei rifiuti, organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. I Comuni Rifiuti Free sono quelli in cui ogni cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo all’anno. In base ai dati, in Molise per i comuni al di sotto dei 5mila abitanti il vincitore è Ferrazzano seguono Colletorto, Cercemaggiore, San Giuliano del Sannio, Matrice, Cercepiccola, Trivento, Acquaviva Collecroce, Capracotta. Nessun vincitore, invece, tra i comuni con un numero di abitanti compreso tra 5mila e 15mila, nè nei capoluoghi. Il 77% dei comuni Rifiuti Free (pari a 421) si trova al Nord, l’8% (pari a 42) al Centro e il 15% (84) al Sud.