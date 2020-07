E’ l’ennesima fotografia di inciviltà quella che è stata scattata dai rappresentanti di Termoliwild.it, l’associazione che da anni si occupa di portare avanti una battaglia contro l’abbandono dei rifiuti e gli “attacchi” al territorio. Il luogo scelto per l’abbandono indiscriminato dei rifiuti è sempre lo stesso: la strada che da Pantano Basso conduce alla zona industriale di Termoli. Spesso in quelle cunette accanto alla strada vengono letteralmente lanciati rifiuti di ogni genere dalle carte alle bottiglie di birra, il tutto in barba a quella che dovrebbe essere la cura per il territorio nel quale si vive. E così Termoliwild ha fotografato e postato sulla sua pagina Facebook l’ennesimo scempio a cielo aperto. Nella speranza che chi di dovere possa intervenire nonostante, è bene dirlo, la stessa zona viene spesso bonificata dalla Rieco con l’aiuto del Comune di Termoli ma continua ad essere “gettonata” per l’abbandono dei rifiuti.

Rifiuti gettati alla rinfusa a bordo della strada, lo scempio è servito Indietro 1 di 5 Avanti