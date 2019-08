Rifiuti e sporcizia nella pineta di San Giovannello (VIDEO)

Le immagini postate sui social hanno scatenato l’indignazione di numerosi cittadini

CAMPOBASSO

Non è ancora Ferragosto e la Pasquetta è passata da un pezzo. Nessuna gita fuoriporta dunque, tale da giustificare (non è mai giustificato, s’intende) una tale sporcizia. Le immagini del video, postate sulla pagina Facebook “Stop ai Cafoni a Campobasso”, testimoniano le attuali condizioni della Pineta di San Giovannello scatenando sul web l’indignazione di numerosi cittadini. Bicchieri di carta, residui di cibo, scarti di sacchetti, mozziconi di sigarette e cartacce sparse ovunque. Questo è lo scenario in cui ci si imbatte andando a fare una passeggiata in uno dei luoghi più verdi della città, frequentati costantemente anche dai bambini. L’area è situata a pochi passi dai centri commerciali e da un noto fast food e in molti, magari, decidono di gustare il cibo da asporto sotto il fresco degli alberi del parco lasciando, però, i rifiuti ovunque. Come per altre aree verdi presenti nel capoluogo che si presentano spesso sporche e abbandonate a loro stesse, anche in questo caso oltre a maggiori controlli sarebbe richiesto un maggiore senso civico da parte dei cittadini.