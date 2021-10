Rifiuti e sporcizia, il caso via Trotta che si trascina da anni. Dal comune: “Sollecitazioni affinchè area venga ripulita”

A distanza di circa due anni, sembra ripresentarsi – per non dire aggravarsi – il problema degrado e rifiuti in via Trotta, a due passi da attività e diverse abitazioni. Trattandosi di uno stabile privato, tuttavia, i residenti della zona hanno potuto soltanto segnalare la questione al comune, che con l’assessore Cretella si è attivato affinchè si possa procedere con la pulizia dell’area. Una faccenda spinosa, di non facile risoluzione, che necessita di un focus reiterato e di mediazione in tempi ristretti. “Abbiamo provveduto – fanno sapere da Palazzo San Giorgio – ad avviare le prime sollecitazioni al condominio e all’amministratore affinchè l’area venga ripulita, consentendo un ripristino del decoro e della normalità per passanti e residenti della zona. Come sempre, viene messa sotto la lente di ingrandimento ogni segnalazione utile da parte dei cittadini, che sullo stabile in questione si erano già lamentati con le precedenti amministrazioni”.

Cittadini che anche nei giorni scorsi avevano effettivamente chiesto un intervento immediato, rivolgendosi anche al Quotidiano con fotografie scattate a più riprese, allegando una accorata richiesta di attenzioni. “C’è una pioggia di rifiuti incustoditi – scrivono – un degrado da film inaccettabile che vorremmo fosse risolto una volta per tutte. Probabilmente – precisano i residenti – è uno spazio che andrebbe chiuso, in maniera definitiva, piuttosto che lasciato in questo stato terribile a due passi da abitazioni”.