E’ una delle scene purtroppo più ricorrenti che si vedono al porto di Termoli. Ancora una segnalazione sulla cattiva abitudine dei soliti incivili di gettare i rifiuti in mare quella che arriva da un nostro lettore che questa mattina, 30 ottobre, ha fotografato le acque davanti all’attracco dei pescherecci inquinate dalle cassette di polistirolo. La speranza di tutti è che queste pratiche possano non avvenire più per rendere anche il bacino portuale molto più pulito.