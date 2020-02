Rifiuti di ogni genere e degrado al cimitero, la situazione peggiora (VIDEO)

Ancora problemi legati alla raccolta dell’immondizia e alla inciviltà della cittadinanza. Per l’ennesima volta siamo costretti, dopo numerose segnalazioni, ad occuparci dello stato di degrado e di totale abbandono in cui versa l’area adiacente al cimitero di Campobasso. Proprio nei pressi degli ingressi del luogo sacro è possibile rinvenire rifiuti di ogni genere: bustoni di plastica pieni di ogni cosa, fiori, gomme delle auto e indifferenziata di qualsiasi tipo. E lo scenario che si presenta agli occhi dei residenti e dei tanti che quotidianamente frequentano la zona per recarsi a salutare i propri cari defunti, non è certo edificante. Come si evince dalle immagini girate questa mattina, domenica 16 febbraio e inviateci da un nostro lettore. I cittadini ci chiedono nuovamente di segnalare la situazione all’amministrazione comunale nella speranza che si possa porre rimedio a questa incresciosa situazione. Situazione già segnalata il mese scorso dal l’ex consigliere comunale e coordinatore di Segnale Civico Gianluca Maroncelli . Ma da allora nulla è cambiato.

