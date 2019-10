Rifiuti di ogni genere abbandonati per strada in un angolo del centro città

La segnalazione: «Tutto questo accade vicino a via Gioberti a Campobasso»

«Prima le siringhe, ora rifiuti gettati alla rinfusa per terra». Recita più o meno così il post di segnalazione che una nostra affezionata lettrice ha voluto condividere con noi sottolineando una serie di comportamenti incivili che la dicono lunga sul comune senso di decenza. La foto è eloquente ed è stata scattata in prossimità di via Gioberti a Campobasso. Purtroppo non è la prima volta che giungono in redazione segnalazioni di questo genere e non è nostra intenzione attribuire responsabilità a chiccessia. Ma, in tempi in cui si parla di raccolta differenziata, e Campobasso piano piano si sta adeguando, sarebbe bene pensarci prima di abbandonare rifiuti per strada così come è accaduto in via Gioberti.