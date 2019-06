Rifiuti conferiti in maniera sbagliata, scattano i controlli

REDAZIONE TERMOLI

Continuano i controlli che la Rieco Sud sta portando avanti assieme agli agenti della Polizia Municipale di Termoli. Sotto la lente il corretto conferimento dei rifiuti in alcuni dei punti più critici di Termoli. In particolare gli operatori della ditta che si occupano della raccolta differenziata a Termoli sono intervenuti assieme agli agenti del Nucleo Ecologico della Municipale in piazza Bega dove sono stati riscontrati errati conferimenti e abbandono illecito di sacchetti all’esterno dei contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito a determinati condomini della zona. I sacchetti abbandonati sono stati aperti per verificarne il contenuto e procedere con eventuali sanzioni a carico dei responsabili dell’illecito compiuto.