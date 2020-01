Rifiuti abbandonati vicino al cimitero: inciviltà e degrado

«C’è un problemi rifiuti al cimitero di Campobasso. Tutti i rifiuti – afferma in una nota l’ex consigliere comunale e coordinatore di Segnale Civico Gianluca Maroncelli – vengono, quotidianamente, accantonati a bordo strada appena fuori al cimitero in un’area, l’ingresso dalla parte inferiore, caratterizzato anche da rifiuti di altra natura, come materiale da risulta.

L’immagine che ne viene fuori non è edificante per l’intera zona, dove da tempo i residenti lamentano i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti, per lo più, organici.



«Occorrerebbe intervenire sulla ditta che svolge il servizio in convenzione all’interno del cimitero, che trasferiscono i rifiuti all’esterno della struttura senza differenziandola – ha spiegato Maroncelli – Servirebbe una maggiore collaborazione tra la Dr Multiservice, l’amministrazione comunale e, per quest’ultima, la Sea, che continua a garantire il servizio, nonostante non ci siano i bidoni della differenziata. Una soluzione sarebbe il posizionamento degli appositi contenitori della differenziata, oppure uno scarrabile per depositare l’immondizia indifferenziata, in modo da agevolare la municipalizzata nel loro lavoro».



»Chiedo una maggiore attenzione dell’amministrazione comunale e dell’assessore al ramo un maggior impegno sul cimitero di Campobasso e, ovviamente, una risoluzione del problema rifiuti – ha concluso Maroncelli – visto lo stato di abbandono della struttura cimiteriale».